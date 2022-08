Vierdaagse van de IJzer is gestart: "Mijn grootste angst is de warmte"

Vanochtend vroeg om 8 uur startten de eerste wandelaars vanuit Oostduinkerke aan hun tocht. Morgen is Diksmuide het vertrekpunt, donderdag Poperinge en vrijdag eindigt de vierdaagse in Ieper. Wandelaars kunnen kiezen tussen vier trajecten: 8, 16, 24 of 32 kilometer, langs de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog. Er zijn ook parcours voor mensen met een beperking.

Door corona kon de Vierdaagse de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Nu schreven al meer dan 6.300 wandelaars in. Een recordaantal, zegt directeur Jef Verstraete: "Het weer ziet er gunstig uit en het ziet er naar uit dat dit een topeditie wordt. We hebben een plan uitgekiend zodat we extra water kunnen voorzien als het nodig is. Sowieso zijn er nu al verschillende bevoorradingsposten met water."