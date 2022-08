Vlaams minister Jo Brouns wil meer steun voor exotische landbouw dankzij oogstaandelen

"Kikkererwten vormen een teelt die goed tegen de droogte kan", zegt Vanderlinden. "Dit jaar heb ik een superoogst, want kikkererweten hebben niet veel water nodig. Ze zijn net heel gevoelig aan te veel water. Vorige zomer was mijn hele oogst mislukt door de vele regen. Kikkererwten zijn dus erg afhankelijk van het weer, maar het is ook een exotische landbouwteelt en dat heeft zo zijn risico's."