De tol van de coronapandemie: levensverwachting in Vlaanderen daalt in 2020 met acht maanden

In het eerste jaar van de coronacrisis is ons land zwaar getroffen. De hoge dodentol door COVID-19 vertaalt zich nu ook in de Vlaamse sterftecijfers. Alles samen overleden in 2020 70.219 Vlamingen. Dat is het hoogste aantal sinds Vlaanderen bijna 30 jaar geleden de sterftecijfers zélf is gaan registreren. Ter vergelijking : in 2019 overleden 61.753 Vlamingen.