Ombudsman Energie doet overheid 3 voorstellen om factuur te doen dalen: "Prijsregulering mag geen taboe zijn"

Op langere termijn moeten we onafhankelijk worden van dure, fossiele en vervuilende brandstoffen zoals gas uit landen met een niet altijd even betrouwbaar regime. Daarvoor moeten regeringen op alle niveaus het juiste kader creëren. Hoe dan? “Eerst en vooral via de verhoogde productie van hernieuwbare energie, zoals windmolens in de Noordzee. Ze moeten ook investeren in het opslaan van die wind- en zonne-energie. Alleen zo kan je de stijgende vraag naar klimaatvriendelijke toepassingen zoals elektrische wagens en verwarming opvangen.”