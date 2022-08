60 schapen grazen in natuurgebied in Doel: "Zulke projecten trekken meer mensen aan en zijn goed voor de natuur"

Uiteindelijk is het Natuurpunt Waasland dat het initiatief nam voor de begrazing door schapen in een deel van het natuurgebied. Het project kreeg ook geld van MLSO, en kan meehelpen in de ontwikkeling van de regio op vlak van fauna en flora. "Want door de begrazing van riet en het zilte water, kunnen we speciale planten én dieren krijgen", zegt Johan Baetens van Natuurpunt. "Planten die niet tegen het halfzoute water kunnen, zullen verdwijnen, en andere vegetatie komt in de plaats. Die zal dan ook weer andere vogels, insecten en kleine dieren meebrengen."