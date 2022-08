Waarom gebruikers van navigatieapp Waze soms de weg kwijt zijn

Wie vorige week tijdens de spits in het Brusselse of in een andere regio de app Waze gebruikte, stond soms even voor een raadsel. Zo kregen we een reactie van een lezer die in de ochtend met de auto van Sint-Pieters-Leeuw, ten zuidoosten van Brussel, naar Evere wou rijden. Omdat de grote wegen in Brussel toen relatief rustig waren, verwachtte ze een route via de grote lanen en de kleine ring doorheen het hoofdstedelijk gewest. De app stuurde haar echter via de buitenring, waar door werkzaamheden in Groenendaal ruim een half uur file stond.

Zou dat te maken hebben met het nieuwe circulatieplan in het centrum van Brussel, vroegen we ons af? Waze en Google Maps waren er immers als de kippen bij om de gewijzigde verkeerssituatie in het centrum vanaf 16 augustus mee te nemen in kaartupdates, zodat de apps automobilisten direct de juiste weg tonen.

Niets is minder waar. “Het is inderdaad zo dat de vrijwilligers van Waze Belgium alle veranderingen in Brussel voorafgaand aan de invoering van het circulatieplan op de kaart hebben aangebracht,” zegt Stefaan Schroeyers, “zodat mensen weten welke straten of lanen ze met de wagen niet meer in mogen rijden."

Maar Waze heeft de algoritmes die de navigatie ondersteunen helemaal niet veranderd: die wijzen je nog steeds de snelste weg, ook via het centrum van Brussel, en in dit geval de kleine ring. Als daar weinig file staat, dan zou je van Sint-Pieters-Leeuw naar Evere perfect via de Brusselse straten en lanen moeten kunnen rijden, zeker als er op de grote ring files staan.