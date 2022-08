Meer loon voor fulltime leraars en jaar betaalde stage: directeurs doen tien voorstellen tegen lerarentekort

De directies stellen ook het moederschapsbeschermingsverlof binnen het kleuteronderwijs in vraag. Op dit moment krijgen leraren vanaf het 1e leerjaar geen moederschapsbeschermingsverlof, maar kleuterleidsters wel. "Ook hierdoor hebben we heel wat vervangers nodig voor een vrij lange periode, terwijl de leraar in kwestie perfect kan functioneren", luidt het in de brief aan Weyts.