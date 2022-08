Registratie asielzoekers vanaf maandag niet langer in Klein Kasteeltje

Vanaf maandag zullen mensen die asiel willen aanvragen in ons land zich moeten aanmelden bij de kantoren van de dienst Vreemdelingenzaken in het centrum van Brussel en niet langer in het Klein Kasteeltje, waar asielzoekers zich nu moeten aanmelden. Met die maatregel wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) de chaotische toestanden en lange wachtrijen aan het Klein Kasteeltje oplossen.