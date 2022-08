AB InBev en Natuurpunt willen 400 miljoen liter extra water houden in gebied Doode Bemde

"Als bierbrouwer is water ons kostbaarste bezit", zegt Yleni De Neve, duurzaamheidsmanager Europa bij AB InBev. "We werken al langer aan waterprojecten binnen de brouwerijmuren, maar we vinden het onze verantwoordelijkheid om ook in de omgeving waar we werken aan waterbeheer te doen. Buiten Europa hadden we al soortgelijke projecten, maar het is de eerste keer dat we iets dergelijks op poten zetten binnen Europa."