Turkse brouwerij breng AB InBev in lastig parket door Leffe voortaan ook in Rusland te brouwen

Het nieuws en de nasleep brengen AB inBev in een lastig parket. AB InBev heeft de Russische markt enkele weken na de inval in Oekraïne verlaten, maar zit sinds 2018 verwikkeld in een joint venture met het Turkse Anadolu Efes. Volgens AB InBev kunnen zij niet tussenkomen in beslissingen van Andolu Efes, omdat AB InBev maar een minderheid van de aandelen heef en de Turkse brouwerij de dagelijkse leiding en beslissingen neemt. AB InBev is naar eigen zeggen wel verwikkeld in gesprekken om zich door Anadolu Efes uit de joint venture te laten kopen.