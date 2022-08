Antwerpse politie betrapt gekende drugsverdachte maand na vrijlating

De politie kwam twee dealers op het spoor in de Lange Van Sterbeeckstraat. Twee jongeren werden gecontroleerd die net cannabis hadden gekocht in een appartement. Er werd een huiszoeking uitgevoerd en twee verdachten werden gearresteerd. Er werd 120 gram cannabis, 350 euro en twee nepwapens in beslag genomen. De twee (22 en 21) bleken gekend bij de politie. De hoofdverdachte was nog geen maand eerder vrijgelaten uit de gevangenis en moet nog elektronisch toezicht uitzitten. Zijn kompaan stond nog geseind in een lopend onderzoek. De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, één van werd aangehouden.

Tijdens toezicht door het wijkteam van Ekeren werd een bestuurder opgemerkt die met gedoofde lichten aan hoge snelheid door Ekeren reed. De man werd onderschept en bleek meerdere dosissen cocaïne en een aanzienlijke hoeveelheid cash bij zich te hebben. Hij werd gearresteerd op vermoeden van drugshandel.



Het wijkteam van Merksem wilde twee jongeren controleren in het Wildertpark op de Van Praetlei. Deze werden eerder al in het bezit gevonden van drugs. Hoewel ze probeerden te vluchten voor de politie werden ze kort nadien aangetroffen in de struiken van het park. De twee 17-jarigen waren in het bezit van cannabis in meerdere verkoopshoeveelheden en werden voor de jeugdrechter gebracht.

Ook in de Constitutiestraat kon de politie een dealer onderscheppen. Hij was net hasj komen leveren. Hetzelfde team kon een bovendealer identificeren nadat recent een dealer werd opgepakt. In de Van Boendalestraat werd cannabis, hasj en de boekhouding van de verdachte aangetroffen. De man (21) werd gearresteerd en voorgeleid.