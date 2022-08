700 asielzoekers slapen buiten aan Nederlands aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, baby sterft in sporthal

In het Nederlands aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben afgelopen nacht 700 asielzoekers buiten geslapen. Vanaf vanmiddag mogen ze er ook niet meer in tenten slapen. Daarnaast is er in de nabijgelegen sporthal, waar heel wat asielzoekers werden opgevangen, een baby van drie maanden oud overleden. De doodsoorzaak van de baby is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.