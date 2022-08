"We kunnen zelfs niet meer aan de servers, alles is geblokkeerd": Adil en Bilall over het afvoeren van "Batgirl"

Het doet de Belgische regisseurs dromen: "We hopen dat de film op een dag toch nog zal uitkomen", aldus El Arbi. Maar zo'n release zou wel niet evident zijn: "Net zoals bij "Justice League toen, is er ook aan deze film nog veel werk. Er moesten nog scènes gefilmd worden, er waren nog geen special effects, er was niks. Dus als ze ooit willen dat we de film afmaken zoals wij in gedachten hadden, zullen we daar ook wel middelen voor nodig hebben."