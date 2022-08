Belgisch-Britse tiener Mack Rutherford nu officieel jongste piloot die alleen rond de wereld vloog

De zeventienjarige Mack Rutherford heeft zijn solovlucht rond de wereld afgerond. De Belgisch-Britse tiener landde vandaag in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar zijn vlucht in maart dit jaar ook vertrok. Na een reis van 5 maanden is Rutherford nu officieel de jongste piloot die een solovlucht rond de wereld maakte.