Iconische foto van norse Winston Churchill gestolen, en het viel pas maanden later op

De lijst van de foto hing niet recht. Bij nadere inspectie bleek de lijst ook niet overeen te komen met de lijsten van de vijf andere portretfoto's van Karsh in de lounge. Het hotel nam contact op met Jerry Fielder, die de nalatenschap van Yousuf Karsh beheert, om de handtekening op het portret te bestuderen. "Ik heb die handtekening 43 jaar lang gezien. Het kostte me slechts één seconde om te weten dat iemand geprobeerd had om die te kopiëren, vertelde hij aan de Britse krant The Guardian. "De handtekening is nep."

De politie van Ottawa werd erbij gehaald en is met een onderzoek gestart. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de originele foto vervangen werd door een kopie. Het hotel vroeg mensen om foto's in te sturen en vermoedt op basis daarvan dat de diefstal tussen 25 december 2021 en 6 januari 2022 gebeurd moet zijn. "We laten deze foto bijna dagelijks zien aan gasten en we hebben het nooit opgemerkt", zegt hotelmanager Geneviève Dumas in Canadese media. "We zijn diep bedroefd door deze brutale daad."