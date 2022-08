Betty uit Assent doet verhaal na dodelijk quadongeluk in Rhodos: “Ik heb niets kunnen doen voor Bart, maar wil toeristen waarschuwen”

Toen ze in het ziekenhuis aankwamen, werden ze niet naar behoren geholpen, zegt Betty. “De tumult startte. De dokters en verplegers liepen als kippen zonder kop, alsof ze niet wisten wat ze moesten doen. Na tien minuten zijn drie dokters naar mij gekomen, met de oudste voorop die heeft gezegd: “Slecht nieuws, je man is ernstig gewond, hij is dood.” En toen waren ze weg.”

Betty bleef in shock achter en kreeg geen verpleging. “Er is een dokter teruggekomen met papieren die me onder druk zette om naar mijn hotel te gaan. Ik bloedde nog altijd aan mijn schaafwonden en die hebben ze niet bekeken. Ik heb contact opgenomen met mijn zus en schoonbroer, die ook arts is, om te vertellen dat Bart gestorven was. Mijn schoonbroer had me verplicht om te blijven in het ziekenhuis. We hebben de dokter moeten overhalen dat ik wilde blijven.”