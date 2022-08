Bijna geen treinen in het noorden van Nederland door staking

De volgende dagen zijn nog meer stakingen gepland: op 26 augustus staakt het spoorpersoneel in het westen van Nederland, in de omgeving van Rotterdam en Dordrecht, en op 29 augustus rijden er geen treinen van en naar Amsterdam en Schiphol. Op 30 augustus is dat het geval in de buurt van Utrecht en op 31 augustus is het zuiden van Nederland aan de beurt, onder andere Breda, Maastricht en Nijmegen.