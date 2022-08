Blauwalgen aangetroffen in wachtbekkens van de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw

In de meest recente stalen die de Vlaamse Mileumaatschappij heeft afgenomen in de wachtbekkens van de Zuunbeek aan de Slesbroekstraat en de Hoogstraat in Sint-Pieters-Leeuw, blijken blauwalgen aanwezig te zijn. Dat zijn potentieel toxische bacteriën die vooral in de zomer voorkomen in stilstaand of traag stromend water en ook gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen.