Chiro Sint-Jozef Brugge kan energiefactuur van lokaal niet betalen

De leiding van Chiro Sint-Jozef in Brugge kreeg onlangs de jaarlijkse eindafrekening voor gas en elektriciteit en moet 1.600 euro bij betalen, een som die de groep niet in kas heeft. De leiding is verrast, want hun lokaal wordt maar twee dagen per week gebruikt en ze hebben er dit jaar extra op gelet om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Hoofdleider Brent Van den Ende: "We hebben de verwarming zo weinig mogelijk aangezet. We trekken de stekker van de boiler altijd uit. We hebben de lichten zo weinig mogelijk gebruikt. Maar het heeft jammer genoeg niet geholpen. De rekening is zelfs duurder dan het jaar er voor."