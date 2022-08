Na het Sportpaleis: Harry Styles staat volgende zomer op de wei van Werchter

Harry Styles is hét popfenomeen van het moment. Sinds hij solo is gegaan als singer-songwriter na zijn periode bij One Direction, gaat zijn carrière door het dak. Zijn tweede album "Fine line", met de hit "Watermelon sugar" was een schot in de roos, en ook opvolger "Harry's house", met eerste single "As it was" is een wereldwijd succes. Zijn nummers zijn oorwurmen, waarin hij de tijdsgeest weet te vatten.