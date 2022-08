De Lijn maakt stelplaats in Winterslag klaar voor elektrische bussen

Voorlopig kunnen de e-bussen met een volle batterij een afstand van 250 kilometer overbruggen, maar dat bereik zal in de toekomst alleen maar toenemen. "We merken dat de nieuwe elektrische bussen die nu geleverd worden, al verder kunnen rijden dan de oudere elektrische modellen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "De toekomst van het openbaar vervoer is elektrisch. De Lijn wil 1350 e-bussen inzetten in heel Vlaanderen en ook de onderaannemers die rijden voor De Lijn kopen elektrische bussen aan. Om al die bussen te kunnen opladen, is het belangrijk om meer laadpalen te plaatsen."

Ook de stelplaats van Hasselt zal op termijn meer elektrische laadpalen krijgen.