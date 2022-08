Decatur, het Amerikaanse Zwijndrecht: hoe 3M jarenlang het drinkwater van een hele stad kon vervuilen

In 1976 al ontdekte het bedrijf dat het personeel van zijn fabriek tot driehonderd keer meer PFAS in het bloed had dan wat het toen zelf “normaal” noemde (inclusief de aanhalingstekens). Dat blijkt uit interne documenten die een onderzoeksjournalist van The Intercept in kon kijken. In 1978, twee jaar later, bleek uit intern onderzoek op laboratoriumdieren dat de forever chemicals voor zware gezondheidsproblemen zorgden.