Drie Limburgse centra voor volwassenenonderwijs lanceren online test om de juiste opleiding te kiezen

Het resultaat van de test kan je linken aan een korte dagopleiding van één semester of aan wekelijkse avondopleidingen die verspreid zijn over meerdere jaren. "Dankzij Leer in Limburg verkleinen we de stap voor iedereen die op dit moment voelt dat hij of zij niet op de juiste plek zit", zegt Kelly Grobben, directeur van PCVO Limburg. "Als geïnteresseerden de test doen, moeten ze niet meer het aanbod van verschillende centra doorlopen om de juiste keuze te vinden. Ze worden automatisch naar een opleiding geleid die bij hen past."