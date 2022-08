Van der Poel en Campenaerts aan start Druivenkoers in Overijse: "Vedetten zijn mooi meegenomen"

Een van de grote namen is Mathieu van der Poel. Voor hem is de Druivenkoers het begin van zijn WK-voorbereiding. Organisator Willy Van Roy is tevreden dat van der Poel nog gestrikt kon worden: "Ik apprecieer de aanwezigheid van zo'n vedetten. Maar in het algemeen is het de moeite!". Toch waardeert Van Roy elke renner die mee zal rijden: "Al zal het zeker geen pannenkoek van een renner zijn die wint."