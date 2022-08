Verlichting uit, verwarming lager en voorrang aan goederentrein: Duitsland neemt bijkomende energiemaatregelen

Goederentreinen die instaan voor het vervoeren van steenkool en olie krijgen dan weer voorrang op reizigerstreinen. "Dit is geen makkelijke beslissing, want dit betekent dat andere treinen bij drukte zullen moeten wachten", aldus minister van Transport Volker Wissing. "Het spoor wordt al maximaal gebruikt, maar als er bijkomende energietransporten nodig zijn, gaan we die prioriteit geven."