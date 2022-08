Honderden euro's per maand méér voor gas en elektriciteit: vijf mensen getuigen over impact van torenhoge energiefactuur

Het laatste wat je op zo’n moment kan gebruiken, is een energiefactuur die de pan uit swingt. “Maar door ons variabel contract kregen we in mei een eindafrekening van 2.500 euro geserveerd. We maakten de overstap naar een nieuwe maatschappij, maar daar is het niet veel beter: we moeten nu 1.100 euro per maand betalen, waarvan 720 euro voor gas. Onverklaarbaar. Ons huis is volledig gerenoveerd en geïsoleerd, vorig jaar installeerden we een nieuwe ketel en op verwarming zijn we altijd al zuinig geweest. Ik heb nu een verwarmingsaudit aangevraagd voor tips want ik ben ten einde raad.”