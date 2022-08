Familie van Thomas uit Tongeren viert bang Onafhankelijkheidsdag in Oekraïne: "Vooral slachtoffers herdenken"

De familie van Thomas woont in de buurt van Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. De stad werd de afgelopen 6 maanden zwaar getroffen. "Het blijft voor mijn familie elke dag bang wakker worden en wachten op wat er staat te gebeuren. Zeker vandaag is iedereen extra voorzichtig want Poetin kan wel iets in zijn mars hebben op een dag als deze. Dat zagen we vorig jaar ook al", besluit Donvil.