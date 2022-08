Drugsbaron Ferry Bouman uit één-reeks "Undercover" palmt vandaag Olmense markt in voor tv-opnames

Er mogen geen auto's passeren of geparkeerd staan. Dat heeft te maken met de veiligheid, maar ook met de inhoud van de reeks. Die gaat over de beginjaren van Ferry Bouman. "De scène speelt zich af in 2010 en de meeste auto's zijn recenter", zegt locatiemanager Tanguy Ligon. "Dat klopt dan niet in het verhaal. We gaan daarom ook zelf wagens plaatsen. Die kunnen we ook verplaatsen naar waar we willen. En mochten er toch auto's in beeld staan, dan moeten ze er een hele dag blijven staan. Dat vinden mensen meestal ook niet zo leuk."

Dat er in Olmen wordt gefilmd is een keuze van de regisseurs. Die is in handen van Eshref Reybrouck en Nico Moolenaar. "Meestal worden er verschillende locaties voorgesteld. Zij kiezen degene die volgens hen het beste bij de scène past. We gaan verschillende hoeken en kanten van de markt filmen. Zowel de markt als de kerk zullen in beeld komen."