Finse premier Marin reageert emotioneel op hetze na dansvideo: "Zelfs politici hebben nood aan plezier"

Vorige week besloot de premier dan toch om vrijwillig om toch een drugstest af te nemen. In Finland is er geen wet die politici kan verplichten zo'n test af te nemen. Eerder deze week kwam die test negatief terug. Toch betekende dit niet meteen een einde aan de hetze. Een tweede video, waarin Marin intiem danst met een man die niet haar echtgenoot is, zorgt nu opnieuw voor heel wat ophef. Nog recenter verscheen ook een foto van twee vrouwen die in ontbloot bovenlijf kussen. De foto zou genomen zijn in haar residentie. Ook daarmee oogst Marin nu heel wat kritiek.