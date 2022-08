TotalEnergies levert kerosine voor Russische gevechtsvliegtuigen: hoe bedrijven profiteren van oorlog in Oekraïne

In de Franse krant Le Monde verscheen een opvallend verhaal over het grote Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies. Het bedrijf zou betrokken zijn bij de ontginning en levering van brandstof aan het Russisch leger die gebruikt wordt om gevechtsvliegtuigen in de lucht te houden. In het artikel van Le Monde wordt geopperd dat het bedrijf zo indirect steun levert aan de gewapende agressie die al zes maanden grote delen van Europa in de ban houdt.