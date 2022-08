Gouverneurs niet te spreken over afschaffen regionale ochtendprogramma's op radio2

De Limburgse gouverneur roept het Vlaams Parlement op tot actie tegen de VRT-plannen. "Men kan niet alleen naar de bedrijfseconomische werkelijkheid kijken. Men moet naar de opdracht kijken en naar de mensen kijken."

In een eerste reactie had Lantmeeters het over een boycot, maar zo ver blijkt hij het niet te willen drijven. Hij gaat wel contact opnemen met zijn collega's en met "andere actoren". "Een boycot is één van de acties die ik mij kan voorstellen." Maar de gouverneur laat er geen twijfel over bestaan. "Ik laat dit in geen geval passeren."