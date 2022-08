Drie jurken, meer dan 1.000 zakdoekjes, en Swarovski: Jennifer Lopez deelt foto's van huwelijk

En wat hoort er altijd bij in sprookjes? Inderdaad, een huwelijk. "Bennifer", zoals het koppel in de pers genoemd wordt, verloofde zich in april van dit jaar. Vorige maand stapten ze stiekem in het huwelijksbootje in een van de beroemde "wedding chapels" in de stad Las Vegas. Alleen hun kinderen -de tweeling van JLo met zanger Marc Anthony en de drie kinderen van Ben Affleck met actrice Jennifer Garner- waren erbij.



Maar uiteraard moest er nog uitgebreid gevierd worden. Afgelopen weekend deden Jennifer Lopez en Ben Affleck hun huwelijksceremonie in het lang en in het breed over op het majestueuze landgoed van Affleck op Hampton Island in Savannah, Georgia. Een feest met alles erop en eraan, dat maar liefst drie dagen duurde en waarop familie, vrienden en tal van beroemde gasten aanwezig waren.