Kerosinetekort in Kinshasa: tussenstop om te tanken voor Brussels Airlines

Voor vluchten die nog moeten vertrekken is Brussels Airlines op zoek gegaan naar een andere oplossing. "Drie keer per week vliegen we naar Kinshasa via Luanda in Angola. Daar kunnen we wel voldoende tanken, dus op die dagen kunnen de vluchten uitgevoerd worden zoals voorzien", aldus Daenen.

Vier dagen per week is de vlucht tussen Kinshasa en Brussel wel rechtstreeks. Zolang er een tekort aan kerosine is kan Brussels Airlines die vluchten niet uitvoeren zonder tussenstop. "Daarom zal vanaf vanavond elke vlucht die rechtstreeks gepland stond een tussenstop maken in Barcelona. Daar wordt bijgetankt."

Die tussenlanding zorgt in totaal voor anderhalf uur vertraging. Alle betrokken passagiers worden verwittigd. Brussels Airlines hoopt dat het probleem zo snel mogelijk opgelost raakt, zodat de vluchten opnieuw zonder probleem rechtstreeks kunnen vliegen.