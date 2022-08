Leuven maakt zich klaar voor Night Run: “3.000 deelnemers verwacht”

Naast de unieke locaties zal er langs het parcours ook weer randanimatie voorzien worden. “Enkele artiesten gaan in de foyer van de stadschouwburg zingen om iedereen aan te moedigen. Ook als niet-deelnemer kan je mee aansluiten in de foyer om mee te zingen”, aldus Geleyns. Het lijkt een heuse belevenis te worden zaterdag waar heel wat sportievelingen naar zullen afzakken. “Bij de voorinschrijving zijn al 2.600 mensen ingeschreven. We verwachten dat er ook nog heel wat mensen de dag zelf gaan inschrijven en dat we een 3000-tal mensen aan de start zullen krijgen in verschillende waves”, zegt Geleyns.