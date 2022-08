Zalf van geroosterde hond of gemalen uil: middeleeuwse manuscripten onthullen bizarre remedies tegen kwaaltjes

De manuscripten zijn opgebouwd als een reeks korte instructies, zoals we die vandaag vaak zien terugkomen in kookboeken of handleidingen. Veelal wordt in de teksten verwezen naar ingrediënten waar we vandaag erg vertrouwd mee zijn, zoals rozemarijn, munt, tijm, peper en gember. Toch worden in sommige gevallen wel erg bizarre ingrediënten gebruikt, zeker wanneer die van dierlijke oorsprong blijken.