Jambers is terug, Pascale Naessens gaat pottenbakken, Riadh Bahri legt zich toe op darts: dit is het najaar van VTM

Van een heel andere orde is "Out of office" later dit najaar, waarin acteur Bruno Vanden Broecke zijn debuut maakt als host in een human interest-reeks. Uitgangspunt is het letterlijk "baan-brekend" experiment met vijf mensen met een burn-out. Ze trekken naar de Emiliushoeve, een zorgboerderij in de Kempen, waar ze samen met mensen met een beperking een oude stal ombouwen tot biowinkel. Ze leren van elkaars kwaliteiten, en bouwen op die manier allemaal aan zichzelf. Het programma biedt een ongeziene inkijk in burn-out, en het heelproces na de diagnose.