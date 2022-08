Oekraïense nationale feestdag overal ter wereld sereen gevierd, VS geeft extra 3 miljard dollar militaire hulp

Verschillende wereldleiders hebben vandaag ook hun steun uitgesproken voor Oekraïne. Onder andere de Duitse bondskanselier Olaf Scholz had bemoedigende woorden voor Oekraïne. "Beste Oekraïners, jullie land zal de donkere schaduw van de oorlog verdrijven omdat het sterk en moedig is, omdat het vrienden heeft in Europa en over de hele wereld. We zijn er trots op dat we vandaag vrienden zijn en trots op de toekomst die we samen tegemoet gaan", zei hij.