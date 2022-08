Nederlanders aangehouden die mogelijk aanslag wilden plegen in Antwerpen

De vier jonge mannen reden in de nacht van maandag op dinsdag rond in Antwerpen, toen de politie hun auto op camerabeelden opmerkte. Een patrouille kon hen onderscheppen. In de auto lag volgens het parket een vuurwapen met munitie, en materiaal dat mogelijk gebruikt kan worden om een brandbom te maken (gisteren had het parket het nog over "enkele brandbommen", red.). De auto werd tegengehouden op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout, vlakbij een snackbar dat in juli drie keer het doelwit was van aanslagen, die mogelijk met het drugsmilieu te maken hadden.