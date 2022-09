Misleiding of niet? Tientallen online petities van politieke partijen hengelen enkel naar jouw data  

Open VLD is niet de enige partij die aan de slag gaat met online petities. Bij Vooruit kan je petities tekenen over ‘Betaalbaar Wonen’, ‘Sterk Onderwijs’ of voor meer jobs in de zorg. PVDA vraagt je steun voor de afschaffing van de accijnzen en ook voor meer jobs in de zorg. Vlaams Belang wil je handtekening voor ‘Betaalbaar Tanken’ of het ‘toegangsverbod voor tuig in recreatiedomeinen’.