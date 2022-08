Ook Sint-Niklaas plaatst struikelstenen: "Willen slachtoffers van Tweede Wereldoorlog onder de aandacht brengen"

Voorlopig komen er 4 struikelstenen in Sint-Niklaas. "Eén in elke deelgemeente. Het gaat om mensen die in het verzet hebben gezeten of die zijn overleden in een concentratiekamp. Maar het is de bedoeling dat er de komende jaren nog een aantal struikelstenen bijkomen. Er komen 25 personen in aanmerking. Of ze een struikelsteen krijgen, hangt ook af van de nabestaanden. Zij moeten toestemming geven."