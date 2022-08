Kortrijk wordt decor voor oorlogsfilm "The Last Front"

"The Last Front" speelt zich af in Vlaanderen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-18) en gaat over de verhalen van Vlaamse gezinnen die moeten vluchten voor de oorlog. Kerknawi beschikt over een internationale cast. Iain Glen (Game of Thrones) speelt de hoofdrol van de Vlaamse boer Leonard Lambert. Sasha Luss speelt de vrouwelijke hoofdrol. David Calder (The World is not Enough, Superman) neemt de rol van Father Michael op zich, een goede vriend van de hoofdfiguur. Joe Anderson (The Grey, The Crazies) speelt de geestelijk gestoorde Duitse officier Laurentz. Ook Koen De Bouw, een Vlaamse topacteur, maakt deel uit van deze internationale cast.