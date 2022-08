Passagiers zitten urenlang vast in Eurotunnel na alarm op trein: "Het leek wel een rampenfilm"

Een trein in de Eurotunnel heeft een noodstop moeten maken door een "alarm aan boord van de trein", zei John Keefe van de Getlink Group, die de tunnel tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk uitbaat. De shuttle was onderweg vanuit Calais in Frankrijk naar Folkstone in het VK. "De trein werd tot een gecontroleerde stop gebracht en is geïnspecteerd. Als voorzorgsmaatregelen, voor hun veiligheid en comfort, hebben we de passagiers aan boord gebracht van een andere shuttle, via de diensttunnel", klinkt het.