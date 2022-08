Profvoetballer voor één dag bij KRC Genk: "Zwaarder dan ik had gedacht"

Als middageten kregen de deelnemers een gezonde pastamaaltijd want koolhydraten voor sporters, dat is belangrijk. Dat weten zelfs de jonge deelnemers aan "Profvoetballer voor 1 dag". Daarna was het tijd voor ontspanning in de spelershome. Daar konden de jongeren FIFA of tafelvoetbal spelen of pingpongen. Op het programma stonden ook nog een uur fitness en een tactische bespreking. Aan de hand van een leuke interactieve quiz konden de jonge deelnemers hun voetbalkennis bewijzen. En als afsluiter van de dag was er nog een spannende penaltycup in de indoorhal van KRC Genk.