Na dodelijk ongeval met tankwagen in Gent: rijbewijs chauffeur ingetrokken, oorzaak ongeval nog niet duidelijk 

Er werden een verkeersdeskundige en een wetsarts aangesteld voor verder onderzoek. De tankwagen reed na het aanrijden van de fietser nog ongeveer 75 meter door over de parking tot aan het kantoorgebouw. De trekker van het voertuig werd in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk of er een technisch defect aan het voertuig was.