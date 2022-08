Sahelanthropus, de oudste mensachtige die we kennen, liep 7 miljoen jaar geleden al op twee benen

Hij werd voor het eerst beschreven in 2001, toen de Mission paléoanthropologique franco-tchadienne (MPFT) de overblijfselen van verschillende individuen ontdekte in Toros-Menalla in de Tsjadische Gjoerabwoestijn, waaronder een zeer goed bewaarde schedel die de bijnaam Toumaï kreeg.

Deze schedel, meer bepaald de positie van het achterhoofdsgat in de schedel, wijst op een manier van voortbewegen op twee benen. Het achterhoofdsgat is de holte waarlangs het ruggenmerg de schedel verlaat en waarin de wervelkolom verankerd zit. Bij de mens ligt het gat meer naar voren dan bij andere, viervoetige primaten en dat is hier ook het geval, wat er dus op wijst dat Sahelanthropus in staat was zich op twee benen voort te bewegen.

Naast de schedel, fragmenten van kaken en tanden leverde de site Toros-Menalla 266 ook nog een dijbeen op en twee ellepijpen, het dikste van de twee beenderen in de onderarm.

Die beenderen werden ook aan Sahelanthropus toegeschreven om de eenvoudige reden dat er geen andere grote primaten gevonden werden op de site. Het is echter niet mogelijk te zeggen of de beenderen van hetzelfde individu afkomstig zijn als de schedel.

Paleontologen van de Université de Poitiers, van het CNRS (Centre national de la recherche scientifique), van de Université de N’Djaména en van het Tsjadische Centre national de recherche pour le développement (CNRD) hebben nu een volledige analyse van de ellepijpen en het dijbeen gepubliceerd.

