Schitterende zomer voor Brussels toerisme: "Dit was de zomer van de muziek"

Volgens Roppe is de heropleving van het Brussels toerisme in grote mate te danken aan het hoge aantal muziekevenementen dat deze zomer in en rond Brussel plaatsvond. "Het was de zomer van de muziek: denk aan het nieuwe Core-festival, Couleur Café en de concerten op Arena5, maar ook en vooral de optredens van The Rolling Stones en Coldplay in het Koning Boudewijnstadion, in totaal goed voor meer dan 200.000 mensen."