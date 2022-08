Secundair kunstonderwijs enorm populair, voor het eerst wachtlijsten in verschillende scholen

Sinds het schooljaar 2015- 2016 is het aantal leerlingen in het KSO sterk beginnen toenemen. Toen zaten er 6.006 leerlingen in het KSO in Vlaanderen . Vorig schooljaar waren dat er al 7.945. Dat is 1,73 procent van alle secundaire leerlingen. Ook komend schooljaar zal dat aantal nog stijgen.