Sint-Truiden sluit hondenzwemvijver aan de Trudobron door vermoeden blauwalgen

"Meten is weten", vertelt burgemeester Veerle Heeren, zelf eigenaar van 2 labradors. "Daarom laten we met spoed staalnames uitvoeren. Tot we de resultaten hebben van de analyse naar de waterkwaliteit van de hondenvijver nemen we preventieve maatregelen. Als de waterkwaliteit gunstig is kunnen onze viervoeters opnieuw naar hartenlust ravotten in het water."