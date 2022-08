Slaapgebrek maakt mensen zelfzuchtig en minder genereus

"Slaap promoten, in plaats van mensen te beschamen omdat ze genoeg slapen, zou zeer tastbaar de sociale banden helpen vormen die we alle dagen ervaren", zei Ben Simon.



"Slaap is, zo blijkt, een ongelooflijk smeermiddel voor prosociaal, verbonden, empathisch, vriendelijk en genereus menselijk gedrag. Als er ooit een nood was aan een sterk, prosociaal smeermiddel om de beste versie van onszelf mogelijk te maken in de samenleving, dan lijk het nu wel te zijn, in deze tijd van verdeeldheid", zei Walker. "Slaap is mogelijk een wonderbaarlijk ingrediënt dat het enthousiasme om te helpen mogelijk maakt tussen menselijke wezens."

"Slaap is essentieel voor alle aspecten van ons fysiek, mentaal en emotioneel leven", zei Ben Simon. "Als slaap ondergewaardeerd wordt in de samenleving, krijgen we niet alleen niet uitgeslapen artsen, verpleegkundigen en studenten, maar we lijden ook onder onvriendelijke en minder empathische interacties op een dagelijkse basis."

In de geïndustrialiseerde landen meldt meer dan de helft van de bevolking dat ze tijdens de werkweek niet voldoende slapen.

"Het is tijd dat we als samenleving het idee opgeven dat slaap onnodig is of tijdverlies en dat we, zonder ons beschaamd te voelen, beginnen de slaap te krijgen die we nodig hebben", zei Ben Simon. "Het is de beste vorm van vriendelijkheid die we onszelf kunnen geven, en ook de mensen rondom ons", zo voegde ze eraan toe.

De studie van Ben Simon, Walker en hun UC Berkeley-collega's Raphael Vallat en Aubrey Rossi is gepubliceerd in PLOS Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de UC Berkeley.