Bouw sportsite Moerbeke mag verder gaan: "4 jaar stilgelegen door procedureslag"

De plannen voor een nieuwe sportsite in Moerbeke bestaan al 9 jaar. "We wilden oorspronkelijk de oude sporthal renoveren, maar de kosten waren zo hoog dat we niet tot een optimaal resultaat gingen komen voor de sportclubs", legt schepen van sport Sarah Poppe (Open VLD) uit. "Daarom zijn we toch voor een masterplan met een volledige sportsite gegaan. In verschillende fases worden de voetbalterreinen, de sporthal, de tennishal en de buitenterreinen vervangen door nieuwbouw."